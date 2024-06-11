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改訂３版「造園緑化材の知識」- 商品と流通の解説
商品番号 U38224084181
商品名

改訂３版「造園緑化材の知識」- 商品と流通の解説
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 1,560 円
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商品詳細

1995年発売、約34,000点のカラー写真付き、全1,184ｐの実務書。定価24,563円。全体に使用感あります。ブックカバーを止めていたスコッチテープのテープ痕が残ります。本体の天縁端にヤケとシミ、小口と地にはシミによる汚れがあります。本体の地の部分に蔵印と購入日付のスタンプがあります。背表紙の上下に出し入れで付いた擦れあります。ページ中央付近に開き癖のような個所があります。紙面に書き込みや線引き等はありません。
http://narcologia.ru/goods/response238442.html
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