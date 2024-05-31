美品　石岡瑛子 Eiko by Eiko 風姿花伝 1990年ソフトカバー 英語

E760◆プロフ お値引き情報など、定期的にお得情報を更新します！ぜひご確認ください◆その他の出品もご覧ください。⇒#じゃこま輸入◆ビンテージ・コレクトアイテム⇒#じゃこまコレクティブ★あんしん保証についてお品物が到着した際に、破損や使えないなど明らかな初期不良品がございましたら、全額を返金させていただきます。お受け取りになりましたら、評価の前にまずは点検をお願いします。問題がありましたら、評価前にご連絡くださいませ。★発送プチプチ・緩衝材などでしっかり梱包の上発送いたします。★平日は通常1～2日以内に発送しております。土日・出張中・帰省中は発送が遅れる場合がございます。その際はご容赦ください。◆お品物◆石岡瑛子風姿花伝1990年ソフトカバーCALLAWAY英語版『EikobyEiko』◆品物石岡瑛子の作品集『風姿花伝EIKObyEIKO』1983年に日本とアメリカで同時発売されたもののソフトカバー版フェイ・ダナウェイらのパルコの広告EXPO'70万博ポスター沢田研二写真集坂本隆一雑誌「野生時代」表紙等、1960年代～1980年代前半の仕事を紹介したものです。サイズ縦：35cm横：30cm厚さ：3.4cm（実測概算）図版約240点。海外にて購入した新品になります。◆状態30年以上前の品物のため経年の劣化はありますが全体としては綺麗な状態と思います。下面にマジックの線が描かれています。画像をご確認下さい。※コメントなしで即購入は大歓迎です！※他の輸入品 ⇒#じゃこま輸入どうぞよろしくお願いします。B10015037-0624180



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