S1025 (未使用品】心に響く唄BOX 70_80年代名曲集



心に響く唄BOX 70_80年代名曲CD集



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心に響く唄ＢＯＸ ７０～８０年代名曲集



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メーカー希望小売り価格 11000円〇心の琴線に触れるヒット曲を集めたCD-BOX2013年発売『心に響く唄』以来、市販で7タイトル発売されてきたコンピレーション『心に響く唄』シリーズ。70年代〜80年代の日本のヒット曲を集めたコンピレーションCDで、いずれもロングセラーを記録したシリーズをCD5枚に90曲選曲し収録。心に響くメロディーと共に懐かしい想い出が蘇ります〇CD5枚組全90曲収録70〜80年代のフォーク、ロック、ポップス、歌謡曲を収録。本企画の為にレーベルの枠を越えて選曲をし直した、一般のCDショップでは手に入らない通販限定商品です※必ずプロフ確認の上ご購入願います。商品を複数購入される場合、購入後ではなく購入前にご希望をお聞かせ下さい。なお、同梱不可商品もございますので、必ずあらかじめご連絡下さいますようよろしくお願い申し上げます