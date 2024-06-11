PS3 プレステ3 本体 CECH-2000A⭐︎PS3中期型です！動作OK！

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商品詳細
●動作確認済みです。●付属品CECH-2000A本体、コントローラー、電源ケーブル、USBケーブル、HDMIケーブル●本体の状態普通の中古品レベルです。足ゴムあり。封印シールあり。コントローラー使用感あります。●その他PS3中期型です！動作OK！
http://narcologia.ru/goods/unusable437174.html
http://narcologia.ru/goods/Adder689375.html
http://narcologia.ru/goods/assessor91503.html
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PS3 プレステ3 本体CECH-2000A⭐︎比較的綺麗な中期型です！動作OK ...
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