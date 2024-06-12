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【裁断済み】ビジュアルサージカル　消化器外科手術 胆道・膵臓
商品番号 L56036725671
商品名

【裁断済み】ビジュアルサージカル　消化器外科手術 胆道・膵臓
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,850 円
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商品詳細

「消化器外科手術胆道・膵臓標準手技のポイントをイラストと動画で学ぶ」遠藤格/上西紀夫/正木忠彦定価:￥11000#遠藤格#遠藤_格#上西紀夫#上西_紀夫#正木忠彦#正木_忠彦#本#自然／医療・薬学・健康裁断済みのため「傷や汚れあり」としております。明らかなマーカー線はありませんが、あった場合はご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/browse730191.html
http://narcologia.ru/goods/navigate985730.html
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