Ｊ１０７　掛軸　大徳寺　須賀玄道　『桃花笑春風』　共箱　『真作』　肉筆　雛画賛

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総丈 約 118cm×48cm本紙 約 35cm×45cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。