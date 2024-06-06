new Nintendo 3DSLL ㉝

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商品詳細
・動作確認済み・ボタン操作確認済み・音確認済み・液晶上画面上下左右黒くなっている・カメラ起動確認済み・社外タッチペン・マイクロSDカードあり・バッテリーパックあり・全体的にキズ汚れあり・充電器なし※ソフトはつきません※値下げ不可。値下げは、こちらのタイミングで行います#Nintendo#任天堂#初代ゲームボーイ#ゲームボーイ#ミクロ#ゲームボーイミクロ#micro#GAMEBOYmicro#GAMEBOY#アドバンス#ゲームボーイアドバンス#ゲームボーイアドバンスSP#ゲームボーイアドバンスsp#ゲームボーイカラー#ゲームボーイポケット#DS#DSi#DSlite#2DS#2DSLL#3DS#new3DSLL134
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