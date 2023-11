■物語を超えて：BTSの10年の記録 【英語版】■

BTS初のオフィシャル・ブック『BEYOND THE STORY:10-YEAR RECORD OF ... BTS初のオフィシャル・ブック『BEYOND THE STORY:10-YEAR RECORD OF ...



●英語版です●●待望の初書籍☆この機会に英語版も☆●史上初の公式書籍―BTSの10周年を記念して、未発表の写真、ビデオのQRコード、すべてのアルバム情報など、BTSについてすでに知っていることを超えたストーリーが公開されています。2013年6月13日に世界への第一歩を踏み出した後、BTSは2023年6月にデビュー10周年を迎えます。彼らは象徴的なグローバルアーティストとしてピークに達し、この有意義な時期に、彼らは最初の公式の本で彼らの足跡を振り返ります。そうすることで、BTSは明るい日々を築く力を育み、誰も行ったことのない道にもう一歩を踏み出すことを選択します。BTSは、K-POPやその他の韓国のポップカルチャーについて様々なメディアで書いたカン・ミョンソクによるインタビューと3年以上の詳細な報道を通じて、これまでの旅の個人的な舞台裏を共有しています。BTSのデビュー前から現在までの7つの章で時系列で提示され、彼らの鮮やかな声と意見は、誠実で生き生きとした深い物語を伝えるために調和しています。カメラやメイクなしで行われた個々のインタビューでは、彼らは複数の角度から音楽の旅を照らし、その重要性について話し合います。さらに、個人やアーティストとしてBTSを示すポートレート写真は本を開き、全体にコンセプト写真、以前のすべてのアルバムのトラックリスト、330以上のQRコードがあります。デジタルアーティストとして、BTSはインターネットを通じて世界とコミュニケーションをとっており、この本は読者がすぐに予告編、ミュージックビデオなどにアクセスし、BTSの歴史のすべての重要な瞬間を豊かに理解できるようにします。すべての主要なマイルストーンのタイムラインを備えたBEYONDTHESTORYは、BTSに関するすべてを1巻にまとめた素晴らしいアーカイブです。#BTS#公式書籍#韓国#K-POP#BTS10周年