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- ひろがるスカイ！プリキュア アクリルスタンド第1弾\u0026第2弾『変身前セット』
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商品詳細
【最終価格】ひろがるスカイ！プリキュアアクリルスタンド第1弾\u0026第2弾『変身前セット』です！・ソラ・ハレワタール・虹ヶ丘ましろ・夕凪ツバサ・聖あげは新品未開封です。なお、発送はメルカリ便の予定となります。【緩衝材に包んで発送】サイズ：板状態で約H150×W105×D3mm素材：アクリル97ひろがるスカイ！プリキュアアクリルスタンドブルジュラ第1弾キュアスカイキュアプリズムキュアウイングキュアバタフライプリンセス・エルツバサソラ・ハレワタール虹ヶ丘ましろ夕凪ツバサ聖あげは人気タイトル...プリキュアキャラクター...コミック・アニメ・ゲームグッズ種類...アクリルスタンド
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