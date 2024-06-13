白熱のアルカナ　20パック

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こちらの商品はポケモンカード白熱のアルカナ 20パック (1BOX分)以上となっております。先日、ポケカスタンドにて購入した商品です。BOX購入した商品では無いため、BOX封入率と異なる場合がございます。発送の際は、パックにぷちぷち梱包した上で発送致します。ご希望やご質問ございましたら、お気軽にお声かけ下さい。宜しくお願い致します。ポケセンカードポケモンカードゲームポケカスカーレットexバイオレットexクレイバーストスノーハザード151BOX