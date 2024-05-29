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B.M.メッツガー「ギリシャ語聖書写本」 ギリシャ語古文書学入門
商品番号 K59980446721
商品名

B.M.メッツガー「ギリシャ語聖書写本」 ギリシャ語古文書学入門
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,219 円
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商品詳細

「図説ギリシャ語聖書写本」　　　　　　　　　　　　　B.M.メッツガー著30cm＊20cmの大判です。パピルス写本や獣皮紙写本など聖書の古写本を、解説付きで写真で見ることができます。写本の作り方や分類など簡潔かつ適切な解説がついています。旧約聖書のギリシャ語訳である七十人訳や新約聖書など、「話し」ではなく、写真版で見ることができます。ほとんど使用感はありませんが、表紙や帯には年数なりの経年焼けがあります。
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