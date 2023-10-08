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ゲームボーイアドバンス　ポケモンサファイア　Pokémon sapphire
商品番号 M33387717303
商品名

ゲームボーイアドバンス　ポケモンサファイア　Pokémon sapphire
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 3,343 円
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商品詳細

子供の頃遊んでいたものです。ゲームボーイアドバンスにて起動確認済みです。海外版となります。値下げ不可です。OriginalcartridgetestedonaGBA.
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