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SHINee WORLD IV in SEOUL　LIVE盤　DVD
商品番号 P83971376074
商品名

SHINee WORLD IV in SEOUL　LIVE盤　DVD
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,415 円
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商品詳細

SHINeeWORLDIVinSEOULLIVE盤DVD2枚組です。カッコいいSHINeeがギュッと詰まってます。ベテランシャヲルさんもこれからステキなSHINee沼に足を踏み入れる方も是非‼️お勧めです。現在は廃盤になっています。貴重なLIVE盤をどうぞ❤️美品です。OPPに入れ、緩衝材に包みお箱に入れてメルカリ便にてお届けします。値下げ不可。らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に変更あり。SHINeeシャイニーオニュジョンヒョンKeyミノミンホテミンLIVELIVE盤2枚組SHINeeWORLDIVSEOUL廃盤貴重
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