『季刊 幻想文学』　7冊セット　幻想文学会出版局

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1984年〜1998年刊行の世界,日本にこだわらず幻想文学を取り上げた雑誌、幻想文学会出版局『季刊 幻想文学』計7冊セットになります。怪奇幻想系の他出品は下記をどうぞ。#言ノ葉古書堂怪奇幻想本【内容】『幻想文学』・8特集ロストワールド文学館古生物幻想の世界・10特集石の夢・石の花鉱物幻想の世界・13特集フランス幻想文学必携幻想文学マニュアルPartⅠ・17特集ドイツ幻想文学必携幻想文学マニュアルPartⅡ・18特集魔界とユートピア日本幻想文学誌①明治篇・21特集ロシア東欧幻想文学必携幻想文学マニュアルPartⅢ・22特集大正デカダンス日本幻想文学誌②大正篇其ノ一倉庫在庫品となり、発送は基本土日になります。お急ぎの方はご相談くださいませ。#アルジャーノン・ブラックウッド#H・P・ラヴクラフト#エルクマン・シャトリアン#リチャード・マシスン#M・R・ジェイムズ#シンシア・アスキス#ブラム・ストーカー#アーサー・マッケン#井上雅彦#垂野創一郎#小泉八雲#中村融#三津田信三#高野史緒#木犀あこ#澤村伊智#斜線堂有紀#平井呈一#安土萌#夏来健次#香山滋#澁澤龍彦#日影丈吉#多田智満子#池内紀#種村季弘#前川道介#矢川澄子#中井英夫#日野啓三#後藤明生#須永朝彦#横田順彌#泉鏡花#南條竹則#風間賢二#倉阪鬼一郎#今日泊亜蘭#小川未明#大泉黒石#東雅夫#岡本綺堂#松岡正剛#菊地秀行#由良君美#稲垣足穂#紀田順一郎#荒俣宏#牧原勝志幻想と怪奇編集室#牧原勝志#本#外国文学／小説・物語#外国文学／その他