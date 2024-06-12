【直筆サイン入り】腐海創造 写真で見る造形プロセス

「腐海創造写真で見る造形プロセス」竹谷隆之特典の王蟲のトゲ複製品は付いていません。竹谷隆之さんの直筆サイン入り本になります。(為書きが入ってます。)一読もしていない新品、未使用品ですが、細かいスレ等がありますので、状態を気にされる方は購入をお控え下さい。



腐海創造 写真で見る造形プロセス



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