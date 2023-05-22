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値下げ!　大型本！航空写真集　　埼玉　今を見る　　埼玉新聞社　定価１４０００円
商品番号 C89236128194
商品名

値下げ!　大型本！航空写真集　　埼玉　今を見る　　埼玉新聞社　定価１４０００円
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,120 円
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商品詳細

函付き、本体・本文は経年並～並中品です。気にしないで資料用として利用される方に、内容＝昭和５７年　３３５P　　　サイズ　縦３７センチ　　横　約２７センチ　　　県南部ー浦和市（１）県庁周辺・見沼通船堀・川口市青木町公園周　　　　辺・北足立郡吹上町６４）　　　県北部ー熊谷市（６５）～神川村、丹荘駅周辺（８５）県東部ー八潮市（８６）～北埼玉郡南河原村（１７２）　　　写真多数です。
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