値下げ!　大型本！航空写真集　　埼玉　今を見る　　埼玉新聞社　定価１４０００円

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商品詳細
函付き、本体・本文は経年並～並中品です。気にしないで資料用として利用される方に、内容＝昭和５７年 ３３５P サイズ 縦３７センチ 横 約２７センチ 県南部ー浦和市（１）県庁周辺・見沼通船堀・川口市青木町公園周 辺・北足立郡吹上町６４） 県北部ー熊谷市（６５）～神川村、丹荘駅周辺（８５）県東部ー八潮市（８６）～北埼玉郡南河原村（１７２） 写真多数です。
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