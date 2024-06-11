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落語研究会柳家小三治大全 上
商品番号 P64883249059
商品名

落語研究会柳家小三治大全 上
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 12,502 円
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商品詳細

「落語研究会柳家小三治大全上」柳家小三治落語研究会における柳家小三治師匠の口演をディスク10枚に22演目収められてます。　あまり寄席やホール落語会でも聞かれない珍しい話もあり、芸域の広さを感じられるお品です。外装のパッケージに傷みが少しありますが美品だとおもいます。ご興味在りましたらご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/procurement758533.html
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