小林旭読本　　小林信彦、大滝詠一　編集

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商品詳細
小林旭読本 歌う大スターの伝説2002年3月20日 発行 キネマ旬報社縦 21cm横 15cm272ページ大事に保管してましたのでまだまだ美品だと思いますが何分にも中古品になりますのでその旨御理解を頂ける方、是非御検討宜しく御願い致します。
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