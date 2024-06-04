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ファインマン物理学 英語 原著 4冊組
商品番号 O58581991566
商品名

ファインマン物理学 英語 原著 4冊組
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 6,380 円
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商品詳細

ファインマン物理学　原著（洋書）FeynmanLecturesOnPhysics:TheDefinitiveAndExtendedEdition通常の1〜３巻に加えてTIPSONPHYSICSが付いたエディションです。布製のハードカバーで、非常に高級感があります。読む機会がなく書棚で保管していました。本は書き込み等無く、非常に綺麗な状態です。未使用に近い商品ですが、中古品であることをご理解の上、ご購入ください。#ファインマン#ファインマン物理学
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