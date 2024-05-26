三代目JSOULBROTHERS STARS Blu-ray

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商品詳細
特典のステッカーもお付けします。Blu-rayDisc(スマプラ対応)【MATE盤】品番：RZX1-77808価格：¥8,800(税込)※初回特典：フォトブック(約50P)※初回仕様：スリーブケース※スマプラムービー：『BarSTARS』の全公演(15会場/32公演)トークコーナーを収録予定NAOTO小林直己ELLY山下健二郎岩田剛典今市隆二ØMIDVD三代目
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