psp -3000 『電源コード付き



YFFSFDC USB 電源ケーブル 変換プラグ付き DC充電コード 5.5x2.1mm 1m 5V/2.0 Aタイプビデオカメラ扇風機 PSP ソーラーパネル モバイルバッテリーなど用コネクタアダプタ (1本+8変換プラグ)



PSP go N1000用 ACアダプター 家庭用 コンセントタイプ 充電器 USBケーブル 互換品 オリジナル結束バンド付き



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CYBER・USB電源ケーブル（PSP用）｜サイバーガジェット



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中古品です。打感はあり、画面も写真の通りです。外見はとても綺麗で状態はよろしいです。バッテリーが古い為安定しません。機能もはたしていません。それでも欲しい方はどうぞ。アダプターは、おつけしますが、抜けやすいのでご注意ください。素人の検品ですが、一生懸命にやりました。不備もあるかもしれませんが、ジャンク品扱いでお願いいたします。