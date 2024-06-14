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ソプラノ サックス　マウスピース　セルマースーパーセッション　H
商品番号 G42331615057
商品名

ソプラノ サックス　マウスピース　セルマースーパーセッション　H
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セルマー　ソプラノサックス　マウスピース　スーパーセッション　H少しの期間使用しましたが、私には合わないと思い出品しました。ソプラノサックス定番のマウスピースです。よろしくお願いします。種類···サックスアクセサリー・パーツ···リードレベル···初心者
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