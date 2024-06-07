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twice ジョンヨン クリスマスエディション トレカ
商品番号 X72544833854
商品名

twice ジョンヨン クリスマスエディション トレカ
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,340 円
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商品詳細

公式品のおまけつけさせていただきます即購入⭕バラ売り・お値下げ❌画像3枚目のようなホログラムが取れた傷がありますが大きさは小さいですホロトレカに着いている黒スリーブに少しすれ傷等ございます硬質ケースに入れ防水加工をした後発送させて頂きます
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