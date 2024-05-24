THE PINK⭐︎PANDA CDとDVD、Tシャツ他

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ご覧頂きありがとうございます。THEPINK⭐︎PANDAのCD「Pxx\u0026Axx」「DOGSTAR」ライブDVD「PANDAFORALL,ALLFORPANDA」ライブ会場にて購入したTシャツMサイズCDケースは擦れありディスクは両方とも綺麗だと思います。DVD歌詞カードが湿気で変形してます。サインカードは綺麗です。Tシャツ襟に2箇所すごく小さな黄ばみあります。背面にサインを書いて頂いたので開封されてますが着用はしてません。日付ありその時の半券もあります。畳じわありです。追加でステッカーとサインカードが出てきたので追加します。断捨離の為出品します。ファンの方どうでしょうか？神経質な方や完璧をお求めの方はご遠慮下さい。ご質問等ありましたらお気軽にコメントお願い致します。ピンクパンダFチョッパーKOGA