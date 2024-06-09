新訂 江戸名所図会 (全6巻) +別巻2冊セット

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商品詳細
「新訂江戸名所図会1」市古夏生/鈴木健一定価:-#市古夏生#市古_夏生#鈴木健一#鈴木_健一#本#歴史／日本史#江戸目立った傷や汚れはなく、きれいな状態で保管していますが、表紙カバーにわずかにスレがあります。第四巻:小口に汚れあり。別巻１:帯なし。背表紙にやや焼け。別巻２:小口下部にやや折れ目あり。それらの点をご考慮のうえご検討ください。
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