☆希少☆〈比企鉱物標本　地の宝Ⅱ〉京都大学総合博物館　2019年度企画展

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2019年度企画展 地の宝Ⅱ 比企鉱物標本 – 京都大学総合博物館 2019年度企画展 地の宝Ⅱ 比企鉱物標本 – 京都大学総合博物館



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ゆるジオ on X: ゆるジオ on X:

日本産鉱物の最高峰コレクションがたくさん載っています。本は数回見ただけで、カバーを付けて保管していましたのでとても綺麗です。企画展のポスターとチラシ、展示場で入手した章解説のチラシもお付けいたします。こちらは折って保管していましたので、折り目・擦れ・ヨレがあります。特にポスターはピン穴や小さな破れなどもあります。レアなものですので本のオマケとしまして、4点セットです。返品・交換がありませんように、気になる点は購入前にご確認ください。値下げ・取り置き・ばら売りなし、先着順、即購入ＯＫです。安心の送料込み・匿名配送・追跡あり。リサイクル資材・シンプル包装で、大切に梱包してお送りします。ご覧いただきまして、ありがとうございます。プロフもご覧くださいね。輝安鉱 日本式双晶