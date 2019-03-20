清木場俊介 LIVE HOUSE TOUR 2018 RUN\u0026RUN DVD

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商品詳細
清木場俊介 DVD2枚組LIVEHOUSETOUR2018RUN\u0026RUNUTAIYARECORDSUNITEDFC受注生産販売品になります。新品購入後、一度再生して視聴しました。その後、個人保管していました。動作確認済みです。尚、機器の種類によっては分かりかねます。個人保管となりますので、細かいところまで気にされる方、ご遠慮くださいませ。#清木場俊介#RUN\u0026RUN#UTAIYARECORDSUNITED#唄い屋#DVD
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