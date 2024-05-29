【美品】 Nintendo Switch 純正ジョイコン

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ご覧いただきありがとうございます。任天堂ニンテンドーNintendoNintendoSwitchニンテンドースイッチ純正Joy-Conジョイコンネオンイエローグリップとストラップもセットでの販売になります。購入してから数回使用しました。最近ではほとんど使用していなかったので、今回出品いたします。細い傷はありますが全体的に美品だと思います。動作なども特に問題はなく正常に動作します。発送前に簡単ではありますが、簡易クリーニングをして発送いたします。あくまでも中古品の為、見た目や使用感に関しては個人差があると思いますので中古品にご理解のある方のみよろしくお願いいたします。◆商品詳細◆アナログスティック有ゲームパッド形状:リモコンゲーム機本体種類:NintendoSwitch伝送方式:無線振動機能有