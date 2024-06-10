井筒俊彦著作集 全巻揃

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商品詳細
中央公論社版の井筒俊彦著作集です！【悪いところ】2巻函に痛みあり（写真掲載）別巻に書き込みあり（写真掲載）函の天に経年の変色あり【良いところ】書き込みは別巻の１箇所以外恐らくなし月報完備パラフィン紙がそこそこよい状態で残存井筒俊彦は、日本の言語学者、イスラーム学者、東洋思想研究者、神秘主義哲学者。慶應義塾大学名誉教授。文学博士、エラノス会議メンバー、日本学士院会員。語学の天才と称され、大部分の著作が英文で書かれていることもあり、日本国内でよりも、欧米において高く評価されている。アラビア語、ペルシャ語、サンスクリット語、パーリ語、ロシア語、ギリシャ語等の30以上の言語を流暢に操り、日本で最初の『コーラン』の原典訳を刊行し、ギリシア哲学、ギリシャ神秘主義と言語学の研究に取り組み、イスラムスーフィズム、ヒンドゥー教の不二一元論、大乗仏教（特に禅）、および哲学道教の形而上学と哲学的知恵、後期には仏教思想・老荘思想・朱子学などを視野に収め、禅、密教、ヒンドゥー教、道教、儒教、ギリシア哲学、ユダヤ教、スコラ哲学などを横断する独自の東洋哲学の構築を試みた。
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