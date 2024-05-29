BTS lys Seoul Blu-ray ジョングク ソウル

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発売当初にフリマサイトにてお譲り頂きました。スレ傷等ございますが中身は特に問題なくジョングクちゃんが可愛いです(^-^)暗所にて保管しておりましたが素人保管なので神経質な方は御遠慮ください。こちらでは画像にあるもののみの販売となります。⚠️お値下げ可能ですが希望額をコメントにお願い致します。お値下げ可能でしょうか？等の質問は御遠慮ください。