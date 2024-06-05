徹底清掃‼️ニンテンドー64本体セット クリアレッド送料無料

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Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64ゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ任天堂64本体セット色はレアカラーのクリアレッドです。側面に少し傷がありますが比較的綺麗だと思います。3色ケーブルは社外品ですが新品をお付けします。コントローラーにヘタリはなくストレスフリーでご使用頂けます。本体は分解して食器用洗剤で清掃済み。コントローラーも分解して除菌シートで清掃してあります。接点復活剤も使用し動作率もアップしてあります。※清掃アイテムは付属しません20年前のゲーム機はとても汚い物も多く少しでも綺麗な物で遊びたい方や汚れが気になる方は是非ご検討ください。動作確認は15本以上のソフトで60秒以上遊んでみて全て起動し問題なく動作しました。あくまでも素人の保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。商品に問題がありましても基本的に返品は受付ませんのでご了承下さい。検討よろしくお願いします。送付方法はご連絡なく変更する場合がございます。らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便のどちらかでは発送します。#レトロゲーム#清掃済#動作確認済#任天堂#Nintendo#旧世代ゲーム機本体#セット#ソフト#大乱闘スマッシュブラザーズ#清掃#クリア#任天堂64#Nintendo64#ソフト#清掃#コントローラー#本体#クリア#拡張パック#ニンテンドー64#ターミネーターパック