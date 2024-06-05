「新編日本古典文学全集58謡曲集1」小山弘志/佐藤健一郎#小山弘志#佐藤健一郎#本#BOOK#文学#小説謡曲（能の詞章・脚本）の代表的な80余曲を、脇能、修羅物、鬢物、四番目物、切能の五分類で配した二分冊の前編。一冊目は「翁」を巻頭に、「高砂」「清経」「井筒」「西行桜」など、脇能から四番目物に及ぶ40曲自宅保管しておりましたので、汚れがございます。ご理解の上ご購入いただければ幸いです。



新編日本古典文学全集 (58) 謡曲集 (1)



新編日本古典文学全集 ５８ 謡曲集 １」(小山 弘志;佐藤 健一郎【校注 ...



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新編 日本古典文学全集58・謡曲集（１） | 書籍 | 小学館



新編 日本古典文学全集58・謡曲集(1)



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新編 日本古典文学全集59・謡曲集（２） | 書籍 | 小学館



日本古典文学全集(33)-謡曲集（1）