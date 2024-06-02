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SHURE PG58 マイク　TASCAM US-122MKII
商品番号 G33136358516
商品名

SHURE PG58 マイク　TASCAM US-122MKII
ブランド名 シュア
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHUREPG58マイクPCにて動作確認済みです。写真に映っているのが全てですあまり触らないようにしていたので目立った傷汚れはございません。TASCAMUS-122MKIIオーディオインターフェースこちらも同じくあまり触らないように使用していました。即購入可SHUREPG58Shure定価：¥8200#Shure#SHUREPG58#TASCAM#オーディオインターフェース#マイク#歌ってみた#DTM#ゲーム配信
http://narcologia.ru/goods/rouge725610.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral14532.html
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