ドリームキャスト　アーケードコントローラーとメモリーカード

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商品詳細
ドリームキャストアーケードコントローラーメモリーカード（蓋なし）動作未確認ですので、ジャンク品扱いです。
http://narcologia.ru/goods/marshal305980.html
http://narcologia.ru/goods/unusable419974.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome693343.html
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