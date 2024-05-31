匿名配送 New Balance ニューバランス CM321 スニーカー

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匿名配送入手困難希少NewBalanceニューバランスビンテージヴィンテージ90S90'SCM321ブルー青色イエロー黄色サイズ7.5日本25.5cmスニーカー運動靴1990年頃の超希少なNewBalanceCM321のビンテージスニーカーになります。未使用品ですが年代物ですので多少の汚れなどございますので写真でご確認下さい。コレクションや普段使いにどうぞ。メンズ、レディース共にご着用していただけます。特に目立つ汚れ等ない状態になります。匿名配送送料無料で発送いたします。梱包はエコ、リサイクル、コンパクトの場合がありますのでご了承下さい。出品一覧はこちらから↓#Hamunecoメンズ#Hamuneco小物#Hamunecoサイズ25.5cm7.5アウトソール28.5cm甲幅10cmヒール高さ2.8cmインソール26.5cmメインカラー···ブルー青色イエロー黄色モデル/シリーズ···300番台