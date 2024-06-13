【BD】水樹奈々 LIVE GRACE セット売り

観覧ありがとうございます。推し変の為、コレクションを出品いたします。「水樹奈々/NANAMIZUKILIVEGRACE-ORCHESTRA-」「水樹奈々/NANAMIZUKILIVEGRACE-OPUSⅡ-」「水樹奈々/NANAMIZUKILIVEGRACE-OPUSⅢ-」新品で購入し何度か視聴してます。再生には問題ありませんが、経年劣化によるヤケ、盤面やケースに細かな傷などある場合もありますので、中古品ということをご理解の上ご購入お願いします。特にORCHESTRAの方は黄ばんでます。即購入大歓迎バラ売り不可水濡れ防止プチプチ梱包#水樹奈々#CD・DVD#BluRay#まとめ売り#