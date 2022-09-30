■[初回/CD+DVD]Mrs.GREEN APPLE アルバム「TWELVE

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商品詳細
ご覧頂き、ありがとうございます！「即購入OK」「値下げNG」にて、お願い申し上げます。収録内容は【CD】1.愛情と矛先2.Speaking3.パブリック4.藍5.キコリ時計6.私7.No.78.ミスカサズ9.SimPle10.InTerLuDe~白い朝~11.Hug12.HeLLo13.庶幾の唄【DVD】12のSpecial映像集(約120分)と、なります。状態はディスク、CDに再生・読込には影響ない程度の小さなスレが見られ、DVDは良好となります。ジャケット、共に良好となります。【必ず！】自己紹介文を一読の上、気になる点がございましたら質問のほど、よろしくお願いいたします。バンドミセスミセスグリーンアップル初回限定盤大森元貴
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