PSP3000 2台動作確認済み一応ジャンク扱い

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PSP30002台動作確認済み一応ジャンク扱い20日までの出品、交渉して逃げる人が多い上にしつこく値切ってきて面倒くさいので値下げ交渉は無視します。●全て動作確認済みですがジャンクで購入したものなのでジャンク扱いでお願いします。●ブルー・画面に保護シールが貼ってあるので剥がせば綺麗だと思います。・封印シール無し・ディスクによっては異音しますがゲームを起動してしまえば9割で正常な読み込み音になります、何故か全く異音のしないゲームもありますが原因不明です。●ブラック・画面に保護シールが貼ってあるので剥がせば綺麗だと思います。・特に問題なく使用できます。・メモリースティックの一部中身は残しておきます。●動作確認はゲームで3時間位していますがジャンク扱いでお願いします。●本体やメモリースティックは上書きフォーマットや初期化か個人が特定出来そうなデータを消去しています。●借り物なのでバッテリーは付属できませんが、動作確認に使用したソフトとメモリースティックをお付けします。●全て中古ジャンクなのでDLCコンテンツやDLCコード等使用出来る保証はございませんので付属しない、もしくは存在しない前提で購入お願いします。●全てジャンク扱いでお願いします。