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FOR YOU レコード 山下達郎
商品番号 E92008646050
商品名

FOR YOU レコード 山下達郎
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,442 円
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商品詳細

完全生産限定盤(180g重量盤)アナログレコード山下達郎1982年リリースの6th.アルバム『FORYOU』のアナログ正規再発盤。新品未開封品、タワーレコードにて購入しました。「スパークル」から「ユア・アイズ」まで怒濤の40分。達郎サウンドのエッセンスが凝縮された永遠の名作。2023年最新リマスター\u0026ヴァイナル・カッティング。【SIDEA】01.SPARKLE02.MUSICBOOK03.INTERLUDEAPartI04.MORNINGGLORY05.INTERLUDEAPartII06.FUTARI【SIDEB】01.LOVELAND,ISLAND02.INTERLUDEBPartI03.LOVETALKIN’(HoneyIt’sYou)04.HEYREPORTER!05.INTERLUDEBPartII06.YOUREYES
http://narcologia.ru/goods/parenthesis10744.html
http://narcologia.ru/goods/passivity788183.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation732321.html

FOR YOU レコード 山下達郎
山下達郎/FOR YOU＜完全生産限定盤/180g重量盤レコード＞

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山下 達郎 / FOR YOU（中古レコード） - BORDERLINE RECORDS

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山下達郎 / For You ,BE BOP RECORDS,福岡中古レコード通販

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山下達郎/FOR YOU TATSURO YAMASHITA/FOR YOU - 中古レコード通販 ...

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山下達郎 ‎– For You | 中古レコード通販・買取のアカル・レコーズ

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山下達郎、RCA/AIR時代の8作がレコードとカセットで再発 『FOR YOU ...

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山下達郎 TATSURO YAMASHITA / BALLAD FOR YOU (LP) - HIP TANK RECORDS

FOR YOU レコード 山下達郎
山下達郎 (TATSURO YAMASHITA) / FOR YOU

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FOR YOU / 山下達郎 限定ピクチャーレコード|HARDOFFオフモール（オフモ）|2013310000002804

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山下達郎 - Ballad For You | 中古レコード通販・買取のアカル・レコーズ

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