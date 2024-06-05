FOR YOU レコード 山下達郎

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商品詳細
完全生産限定盤(180g重量盤)アナログレコード山下達郎1982年リリースの6th.アルバム『FORYOU』のアナログ正規再発盤。新品未開封品、タワーレコードにて購入しました。「スパークル」から「ユア・アイズ」まで怒濤の40分。達郎サウンドのエッセンスが凝縮された永遠の名作。2023年最新リマスター\u0026ヴァイナル・カッティング。【SIDEA】01.SPARKLE02.MUSICBOOK03.INTERLUDEAPartI04.MORNINGGLORY05.INTERLUDEAPartII06.FUTARI【SIDEB】01.LOVELAND,ISLAND02.INTERLUDEBPartI03.LOVETALKIN’(HoneyIt’sYou)04.HEYREPORTER!05.INTERLUDEBPartII06.YOUREYES
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http://narcologia.ru/goods/passivity788183.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation732321.html
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山下達郎/FOR YOU＜完全生産限定盤/180g重量盤レコード＞
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