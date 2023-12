【海外盤Blu-ray】TerrorVision　The Video Dead

TERRORVISION & THE VIDEO DEAD DOUBLE FEATURE

Daily Grindhouse | TERRORVISION (1986) / THE VIDEO DEAD (1987 ...

The Video Dead - Wikipedia

Amazon.com: TerrorVision / The Video Dead (Bluray/DVD Combo) [Blu ...

Podcast: Episode 205 | TerrorVision/The Video Dead Feat Venom & Mike (No More Room in Hell Podcast)