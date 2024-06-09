美品 ニンテンドー 2DS ブルー 任天堂 Nintendo スマブラ

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商品詳細
動作確認済みで不具合ありません！あくまで中古品になりますが、大人が使っていたので綺麗な方だと思います。本体、4GBのSDカードスマブラソフト充電ケーブルの3つセットです。ご検討よろしくお願いします(*^^*)※本体は初期化します！#任天堂#ニンテンドー#2DS
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