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美品 ニンテンドー 2DS ブルー 任天堂 Nintendo スマブラ
商品番号 E67393769077
商品名

美品 ニンテンドー 2DS ブルー 任天堂 Nintendo スマブラ
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済みで不具合ありません！あくまで中古品になりますが、大人が使っていたので綺麗な方だと思います。本体、4GBのSDカードスマブラソフト充電ケーブルの3つセットです。ご検討よろしくお願いします(*^^*)※本体は初期化します！#任天堂#ニンテンドー#2DS
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