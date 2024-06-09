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ジョージジェン　カフスボタン
商品番号 M48399832123
商品名

ジョージジェン　カフスボタン
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GeorgJensenA/S(当初のGeorgJensenSølvsmedieA/S)は、銀製品に重点を置くデンマークのデザイナー会社です。1904年に銀細工師ジョージジェンセンによって設立されました。、https://susumu-3.jimdosite.comジェンセンASロゴ.svg銀で出来ているカオスぼたんです。数年前に都内で5万くらいで購入しました。二回くらいしか使っていないので状態は良いです。箱付き。写真に写してるのが全てです。スリ変えなどを防ぐため返品交換は出来ませんので予めご了承下さい。以上となりますが気になった方お気軽お問い合わせ下さい。＃ネクタイピン＃タイピン＃アンテーク＃ネクタイピン＃ボタン＃小物＃ジョージジェンセン＃洋食器＃カフス＃HERMES＃ルイビトン＃スーツ＃メンズスポーツ＃ジャケット＃ロイヤルコペンハーゲン＃ウェジウッド＃銀製＃銀＃金＃銅＃金具＃
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