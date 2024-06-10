NEW ニンテンドー 3DS LL　どうぶつの森他ソフト5本セット

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ゲーム5本、本体、ACアダプタ、タッチペン、外箱のセット販売です。使い込んでますがボタン、ヒンジ、画面タッチ、全て正常動作します。【付属ゲーム】・とびだせどうぶつの森 3,380円・太鼓の達人 5,280円・妖怪ウォッチ2真打 5,060円・イナズマイレブンGOシャイン 4,190円・超・逃走中 3,980円【付属品】・ACアダプター・タッチペン・外箱NintendoNEWニンテンドー3DSLLメタリックブルーcolor:BLUEゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo妖怪ウォッチ4本セットhttps://jp.mercari.com/item/m30185737838スーパーマリオブラザーズ3本セットhttps://jp.mercari.com/item/m13670900846