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- Ｌ３８１ 茶碗 『織部焼』『背戸窯 加藤釥造』『黒織部茶碗』 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 ⒏5cm横幅 約 1⒉5cm※素人の測定のため、誤差がございます。縁の一部に擦れがあります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/ordering970579.html
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