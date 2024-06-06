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Ｌ３８１　茶碗　『織部焼』『背戸窯　加藤釥造』『黒織部茶碗』　共箱　茶道具
商品番号 I82492146254
商品名

Ｌ３８１　茶碗　『織部焼』『背戸窯　加藤釥造』『黒織部茶碗』　共箱　茶道具
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　⒏5cm横幅　約　1⒉5cm※素人の測定のため、誤差がございます。縁の一部に擦れがあります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/ordering970579.html
http://narcologia.ru/goods/conception241357.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation688821.html
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