【美品】ニンテンドー DSI LL YELLOW 特大タッチペン付き

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NintendoNINTENDODSニンテンドーDSILLYELLOWcolor:YELLOWゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#NintendoTSUTAYAで新品購入しました。大切に扱っていた物です。購入してすぐから画面シートを貼っています。画面焼けも全く無く、ほとんど傷も見当たりません。裏側と側面に軽いスレがある程度です。新品購入時からの塗装の剥げが少々ありますが画像の通り、一部のみになります。元々サブ機として購入したので使用自体少なめです。付属の特大タッチペンもほとんど使用していません。通電・初期化済みタッチパネル・ボタン感度良好特大タッチペン付き充電器は付属しません禁煙・ペット等は飼っておりません。~発送方法~防水・緩衝梱包をして、匿名配送の宅急便コンパクトで発送致します。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈NintendoDSiLLYELLOWイエロー本体特大タッチペン美品使用歴浅め