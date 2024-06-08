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Newニンテンドー3DS ホワイト(きせかえプレートピンク)
商品番号 Q87130690680
商品名

Newニンテンドー3DS ホワイト(きせかえプレートピンク)
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★きせかえプレートピンクNewニンテンドー3DSホワイト本体Nintendo任天堂★付属品•本体•タッチペン•充電器•SDカード•透明本体カバー(不要の場合、ご連絡ください)※カバーを付けた状態の写真は7枚目です。★状態きせかえプレートに変更してあり、元の白いカバーはございません。透明本体カバーをつけて使用していたため、あまり傷はないと思います。少し使用はしていたので、多少の使用感はありますが概ね良好な状態です。詳細は写真にてご確認ください。一通り動作の確認しております。アルコールクリーニング済です。★中古品になりますので神経質な方のご購入はお控えください。★梱包は防水対策をしてなるべく丁寧にさせていただきます。即購入大歓迎です。
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