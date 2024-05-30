BUMP OF CHICKEN シングル・アルバムまとめ売り 38点 帯付き

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ご覧いただきありがとうございます。暗所にて大切に保管しておりましたが20年前の商品もございますのでプラケースの黄ばみや細かな傷、劣化もみられます。jupiter、ユグドラシルは特に気に入っており歌詞カードの劣化が激しいです。ご理解いただける方のみご購入よろしくお願い致します。全ての商品、帯付きです。バラ売り、値下げ不可。即購入可。ご質問、写真の追加等何かございましたらお気軽にコメント下さい。