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セガサターン　アクアゾーン　3種セット　新品未開封
商品番号 T40850923451
商品名

セガサターン　アクアゾーン　3種セット　新品未開封
ブランド名 セガ
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セガサターン　アクアゾーンオプションディスクシリーズ3　ブルーエンペラーオプションディスクシリーズ4　クラウンローチオプションディスクシリーズ5　ラミーノーズテトラ3種セット　新品未開封シュリンクあり未開封品ですが、4と5にヒビが入っています、また、全てのシュリンクにセロテープ跡がありますので画像を確認の上の購入をお願いします。神経質な方や完璧をお求めの方は購入をお控え下さい。らくらくメルカリ便にて発送致します!!0925
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