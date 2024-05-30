河合奈保子/NAOKO ETERNAL SONGS〈4枚組〉

即購入、無言購入歓迎です(^^)中古で購入し、数回視聴しました。全体的に美品の部類だと思います。盤面には傷が無く綺麗な状態です。付属品は写真の物が全てです。宜しくお願い致しますm(__)m「河合奈保子/NAOKOETERNALSONGS〈4枚組〉」河合奈保子定価:￥20000#河合奈保子#CD・DVD#昭和



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