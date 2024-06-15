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PS2 SCPH-50000MB ミッドナイトブルー BB ユニット HDD
商品番号 A72461605352
商品名

PS2 SCPH-50000MB ミッドナイトブルー BB ユニット HDD
ブランド名 プレイステーション2
特別価格 税込 2,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーション2プレイステーション2BBパックPS2SCPH-50000MB/NH本体コントローラー×2個電源コード3色線コードのセット売りになります。ミッドナイトブルーBBパック多少の使用感ございますが、動作良好(横置き)な状態です。(縦置きでの使用はしておりませんので未確認)HDD付属しておりますが、容量等の確認は出来ておりませんのでご了承ください。動作の確認済み状態につきましては全て写真にてご判断お願いいたします。アルコールクリーニング済中古品になりますので全てを御理解できる方のみご購入はお控えください。SONYPlayStation2SCPH-50000ゲーム機本体種類:PlayStation2ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
http://narcologia.ru/goods/Adder603775.html
http://narcologia.ru/goods/ordering711979.html
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